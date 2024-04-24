Лукашенко: «Заберите мои миллиарды»

Президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя заявления оппозиционных СМИ о том, что у него «припрятаны» миллиарды долларов на зарубежных счетах, заявил, что никогда не был «ворюгой» и не позволит себе и своим детям заниматься этим.

«Невозможно сегодня что-то спрятать. Я всегда говорю: знаете, где мои «миллиарды» спрятаны – заберите. Никому не верьте, я никогда не был ворюгой и не позволю себе и своим детям этого. Это обычное нагнетание ситуации, чтобы настроить вас против меня», — сказал Лукашенко.

Вечером 24 апреля Лукашенко опроверг информацию о том, что ему нужна должность председателя Всебелорусского народного собрания (ВНС) для того, чтобы «уйти, но оставаться во власти».