ЦАХАЛ нанес удары по около 40 целям «Хезболлы» на юге Ливана, говорится в заявлении ведомства.

«Некоторое время назад истребители и артиллерия ЦАХАЛ нанесли удары примерно по 40 террористическим объектам «Хезболлы» в районе Айта аш-Шаб на юге Ливана, включая склады c оружием, вооружения, террористическую инфраструктуру, а также дополнительные цели, используемые террористической организацией «Хезболла» в этом районе», - отмечается в сообщении.