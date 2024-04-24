Несколько сотен человек проводят акцию протеста у парламента Грузии против принятия закона об «иноагентах», пишут СМИ.

Митингующие, большая часть из которых представители молодежных организаций и студенты, стояли с флагами Грузии и ЕС, свистели и выкрикивали лозунги против закона об «иноагентах». На месте дежурили наряды полиции.

Демонстранты позднее начали шествие к площади Европы, расположенной в нескольких километрах от здания парламента. Они идут по проезжей части, перекрывая тем самым улицы, по которым проходит шествие. Протестующие выкрикивают лозунги против законопроекта об «иноагентах». Их сопровождают полицейские, но шествию они не препятствуют.