В рамках Дней кыргызской культуры в Азербайджане открылась выставка избранных образцов искусства этой страны.

Как сообщает haqqin.az, 24 апреля в Центре Гейдара Алиева состоялась выставка «Шедевры древнего искусства» Национального исторического музея Кыргызстана. В мероприятии приняли участие официальные лица, деятели культуры и искусства обеих стран, народные артисты, представители общественности.

На мероприятии было отмечено, что Национальный Исторический музей Кыргызской Республики является одним из крупнейших музеев Центральной Азии.

Многочисленные коллекции музея включают раннекочевую культуру саков (VIII-III вв. до н.э.) и древние образцы искусства племен Великого переселения народов (IV-V вв.).

На выставке представлены древнейшие артефакты высокой художественной ценности из драгоценных металлов. Особое значение имеют миниатюрные фигурки газели и петуха из золота, которые используются на кончиках конусообразных головных уборов скифо-сибирского «звериного» стиля.

Сообщается, что в кургане Шамси в Чуйской долине найдены художественные произведения IV-V веков - золотая погребальная маска, полусферическая диадема-корона, украшенная звенящими подвесками, украшения на лбу и косе, медальон в золотые оправы являются шедеврами античного искусства. Изображение оленя, найденное под Бишкеком, выполнено в традиционной технике плетения и имеет зеркальный эффект.

Эпос «Манас» - уникальное словесно-культурное наследие человечества, произведения поэта-философа Юсифа Баласагунлу и ученого-энциклопеда Махмуда Кашгари, входящие в сокровищницу мировой науки и культуры, а также Чингиза Айтматова, одного из выдающихся классиков мировой литературы, находятся в числе выдающихся памятников духовной культуры Кыргызстана.

Было отмечено, что представленные на выставке коллекции дают представление о неоценимом вкладе древних мастеров Кыргызстана в сокровищницу мировой культуры. Лучшие традиции и методы, усовершенствованные веками, до сих пор отражаются в материальной культуре кыргызов.

На выставке также были представлены образцы искусства, отражающие культуру, кухню и национальную одежду Кыргызстана.

Особый интерес вызвала также презентация образцов одежды за авторством модельера-художника Дильбар Ашимбаевой. Дизайн одежды, демонстрируемой посетителям, включает в себя элементы, включающие в себя культуру и историю не только кыргызского народа, но и тюркского мира в целом.

На выставке участники имели возможность познакомиться с древнейшими и богатейшими образцами искусства Кыргызстана. В завершение гостям была представлена концертная программа в сопровождении ансамбля кыргызских народных инструментов.

Как отметила заведующая отделом искусства и некультурного наследия Министерства культуры Севиль Керимова, азербайджанский и кыргызский народы являются родственными тюркскими народами, следующим шагом станет укрепление расширяющихся связей.

«Совместные культурные мероприятия с Кыргызстаном будут продолжены. Будет ряд проектов между музеями, деятелями искусства, представителями культуры. Ожидаются новые проекты в рамках ТЮРКСОЙ», - сказала Керимова.

Отметим, что с 23 по 26 апреля в Азербайджане проходят Дни культуры Кыргызстана.