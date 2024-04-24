«Сабах» - победитель регулярного сезона Баскетбольной лиги Азербайджана ВИДЕО
Сегодня стартовал заключительный 18-й тур регулярного сезона ABL – Баскетбольной лиги Азербайджана.
В Спортивном центре «Серхедчи» «Сабах» принимал «Хазри» и победил со счетом 77:65.
Благодаря этой победе «Сабах» обеспечил себе 1-е место в регулярном сезоне.
Напомним, первые две команды напрямую выходят в полуфинал. А клубы, занявшие 3-6-е места, сыграют в четвертьфинальных играх.
Турнирное положение:
1. «Сабах» - 33 очка (18 матчей)
2. «Хазри» - 31 (18)
3. «НТД-ИНДИГО» - 30 (17)
4. «Хырдалан» - 28 (17)
5. «Нефтчи» - 28 (17)
6. «Серхедчи» - 24 (17)
7. «Сумгаит» - 23 (17)
8. «Джалилабад» - 22 (17)
9. «Гянджа» - 21 (17)
10. «Шеки» - 18 (17).