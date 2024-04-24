В Спортивном центре «Серхедчи» «Сабах» принимал «Хазри» и победил со счетом 77:65.

Благодаря этой победе «Сабах» обеспечил себе 1-е место в регулярном сезоне.

Напомним, первые две команды напрямую выходят в полуфинал. А клубы, занявшие 3-6-е места, сыграют в четвертьфинальных играх.

Турнирное положение:

1. «Сабах» - 33 очка (18 матчей)

2. «Хазри» - 31 (18)

3. «НТД-ИНДИГО» - 30 (17)

4. «Хырдалан» - 28 (17)

5. «Нефтчи» - 28 (17)

6. «Серхедчи» - 24 (17)

7. «Сумгаит» - 23 (17)

8. «Джалилабад» - 22 (17)

9. «Гянджа» - 21 (17)

10. «Шеки» - 18 (17).