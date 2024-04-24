Хабер был назначен командиром «Рефаим» в октябре 2023 года. Ранее подразделением командовал полковник Рои Леви, который был убит террористами во время атаки 7 октября.

Командир «Рефаим» принял решение после полугода войны. Его подразделение – единственное в ЦАХАЛ, непрерывно участвовавшее в боевых действиях с начала наземной операции в секторе Газы. Хабер руководил сотнями операций и рейдов в глубине территории сектора.

По слова источников в ЦАХАЛ, между полковником Хабером и его командиром – генерал-майором Цуром, отвечающим за наземные операции в Газе, - в последнее время возникли серьезные разногласия.

Кроме того, полковник Хабер, в течение шести месяцев считавшийся временным командиром подразделения, так и не получил постоянного статуса. Напротив, армейское командование решило назначить постоянным командиром «Рефаим» полковника Таля Ашура, который после атаки 7 октября сменил убитого террористами командира Южной бригады дивизии «Газа».

Ранее глава Управления разведки Генштаба Армии обороны Израиля (АМАН) генерал-майор Аарон Халива подал рапорт об уходе со службы в связи с ответственностью, которую он несет за события 7 октября.