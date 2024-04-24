США заявили, что Россия может добиться успеха
США признают, что у России в ближайшие недели могут быть новые тактические успехи, заявили в Белом доме.
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США признают, что у России в ближайшие недели могут быть новые тактические успехи, заявили в Белом доме.
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