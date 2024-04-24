Белый дом: США продолжат поставки Киеву тактических ракет ATACMS

Украина ощутила последствия задержки американской помощи, это привело к потере ряда территорий. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Переброска американской военной помощи Киеву начинается немедленно, чтобы возместить потерянное время», - добавил он.

По словам Салливана, США признают, что у России в ближайшие недели могут быть новые тактические успехи.

Советник президента напомнил, что Байден в феврале распорядился передать Киеву существенное число ракет ATACMS, они были переданы в марте, и добавил, что США продолжат поставки Киеву тактических ракет ATACMS, а Киев, в свою очередь, будет применять ракеты ATACMS в пределах своей территории.

Салливан также рассказал, что США и Европа разрабатывают механизм использования замороженных активов РФ в пользу Украины, а вопрос использования активов РФ для восстановления Украины будет одной из центральных тем на саммите G7 в июне.

«Выделенных на помощь Украине денег хватит до конца 2024 года», - заключил он.