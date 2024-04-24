Польша поможет Украине вернуть мужчин

Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста. Об этом заявил министр обороны и вице-премьер-министр Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Возможна любая поддержка», — сказал Косиняк-Камыш о том, как отреагирует Польша, если Киев обратится за помощью в возвращении домой тех, кто может потерять право оставаться в Польше после истечения срока действия их паспортов.

«Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине», — заявил министр.