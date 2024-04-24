Россия изгнала украинцев из Мариуполя и заселила в него таджиков

Миронов заявил, что «в Мариуполе, как и в Одессе и Таганроге, национальный состав горожан веками складывался из представителей разных этносов – русских, греков, украинцев, армян, евреев, что придало этому краю уникальный характер», и возмутился, что «за несколько месяцев город заполонили приезжие из Средней Азии, которые живут по своим законам и порядкам».

Он обвинил застройщиков, «которые везде тиражируют свою излюбленную «бизнес-модель», в основе которой эксплуатация гастарбайтеров, а тут еще гостей с юга стали заселять в новые отстроенные дома».

«Очевидно, логика следующая: раз квартиры не для продажи, почему бы не расплатиться с рабочими «дармовым» жильем. Понятно, что бизнесменам наплевать на все, кроме прибыли, но куда смотрит государство?

Считаю, что Генпрокуратура должна проверить законность выделения жилья в Мариуполе лицам, которые ранее не проживали в городе. Будем готовить соответствующие запросы», - заявил Миронов.