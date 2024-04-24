Государственного секретаря США Энтони Блинкена по прибытии в Китай встретили без красной дорожки. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

Журналисты заметили, что в аэропорту Шанхая не была расстелена красная дорожка. К тому же самым высокопоставленным чиновником, встретившимся с госсекретарем США, был председатель Шанхайского партийного комитета и член Политбюро Чэнь Цзинин.

Блинкен будет находиться в Китае по 26 апреля. Это его второй приезд в страну за время нахождения на посту американского госсекретаря.

Планируется, что Блинкен побывает в Шанхае и Пекине, где проведет переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И. О том, примет ли госсекретаря председатель Китая Си Цзиньпин, официально не сообщалось.