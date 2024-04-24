В Чечне предрекли развал НАТО

Россия «будет воевать с Украиной до 2029–2030 года», и конечным итогом этой кампании станет «уничтожение НАТО», заявил замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны России Апти Алаудинов.

«До 2029-30 года нам придется тяжело, придется сделать очень большой объем работы. Но я вас могу заверить: итогом этой СВО в конечном пункте назначения станет то, что блок НАТО перестанет существовать в том формате, в каком он существует сегодня», - сказал Алаудинов в эфире российского телевидения.

По его словам, страны, которые сейчас полагаются на США, «захотят присоединиться к России». «Большая часть тех государств, которые сегодня бегают как шавки за Америкой, будут сами стоять на коленях и присягать России, прося взять их в лоно нашей коалиции», - заявил он.

Алаудинов также является командиром спецназа «Ахмат» и близким соратником главы Чечни Рамзана Кадырова. На пост замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны его назначили 16 апреля.