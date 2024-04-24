Кому Россия угрожает на Южном Кавказе «украинским сценарием»? главный вопрос
Как уже сообщалось, коллегия МИД Российской Федерации по Южному Кавказу провела 23 апреля заседание, посвященное «продвижению интересов России» в этом регионе.
В ходе заседания было акцентировано, что ради «нанесения России стратегического поражения коллективный Запад вслед за Украиной стремится дестабилизировать ситуацию в других частях постсоветского пространства, включая Южный Кавказ, подорвать отношения союзничества и партнерства, связывающие Россию со странами региона, а также разрушить действующие механизмы коллективной безопасности и экономического партнерства».
В частности, в официальном сообщении МИД РФ отмечено, что «…в отличие от западников, движимых исключительно логикой «игр с нулевой суммой», приоритетом для России всегда было и остается обеспечение стабильности, безопасности и благополучия на Южном Кавказе. Россия будет развивать взаимоуважительное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми государствами региона, с которыми нас объединяют общая многовековая история, географическая близость и тесные людские контакты».
При этом отмечается, что «признано необходимым продолжать добиваться полной реализации комплекса трехсторонних договоренностей между Азербайджаном, Арменией и Россией, включая согласование мирного договора между Баку и Ереваном, разблокирование транспортных коммуникаций в регионе и делимитацию армяно-азербайджанской границы».
«В рамках Международных женевских дискуссий по Закавказью с участием Абхазии, Грузии и Южной Осетии Россия будет и дальше вести дело к достижению надежных договоренностей о неприменении силы, - подчеркивается, в частности, в заявлении внешнеполитического ведомства РФ. - Рассмотрены задачи укрепления, связанности и самодостаточности региона в интересах решения стоящих перед ним проблем, в первую очередь силами самих регионалов без вмешательства извне. В этом контексте подчеркнуто особое значение использования потенциала Консультативной региональной платформы «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия + Иран, Россия, Турция). Намечены практические шаги на этом направлении».
Так в чем причина того, что МИД России проводит заседание коллегии именно сейчас и именно на тему защиты интересов Кремля на Южном Кавказе? Что имеет в виду официальная Москва, заявляя, что «коллективный Запад вслед за Украиной пытается дестабилизировать ситуацию и на Южном Кавказе»?
Прежде всего необходимо отметить, что заседание коллегии МИД России с участием дипломатов всех уровней на тему Южного Кавказа – довольно редкая практика. Сама тема заседания доказывает, что с точки зрения интересов Москвы развитие ситуации на Южном Кавказе происходит совсем не так радужно. Россия видит серьезные угрозы своим интересам и работает над планами осуществления ответных мер, в том числе мобилизуя свой дипломатический потенциал.
Ну а факторы, создающие угрозу интересам России на Южном Кавказе, очевидны. Это усилия Запада по превращению Армении в свой региональный плацдарм. В ответ на что представители России, в том числе глава МИД РФ Сергей Лавров, неоднократно заявляли на разных уровнях, что эти попытки дестабилизируют ситуацию в регионе и что Армению из-за ее намерений выйти из-под контроля России и развернуться лицом к Западу ждет «украинский сценарий».
Учитывая целый ряд месседжей, изложенных в заявлении по итогам заседания коллегии МИД России, создается впечатление, что Москва не намерена допускать в регионе формирование разделительных линий. Под разделительными линиями имеется в виду существование в регионе не столь больших с географической точки зрения, но жизненно важных для интересов России республики или республик, стоящих на идеологически разных платформах.
Другими словами, блокирование с Западом Армении или Грузии ни при каких обстоятельствах не отвечает интересам России, а значит, «устранение влияния коллективного Запада» на Южном Кавказе представляется одной из главных целей Москвы в регионе.
Например, в заявлении МИД РФ говорится, что «коллективный Запад хочет разрушить механизмы коллективной безопасности и экономического сотрудничества, связывающие Россию со странами региона».
Если перевести эти слова с дипломатического языка на обычный, это значит, что Москва рассматривает планы Армении по выходу из ОДКБ и, возможно, из Евразийского экономического союза как реальную угрозу своим интересам в регионе. Потому что, с точки зрения Кремля, эти объединения – и есть механизмы, которые связывают Россию с Арменией и направлены на удержание Еревана в сфере военно-политического и экономического влияния Москвы.
В этой связи уместно напомнить предупреждение премьер-министра Пашиняна, заявившего в одном из последних интервью, что если нынешнее отношение ОДКБ к Армении и ее границам останется прежним, то иного варианта, кроме как выход из этой организации, у официального Еревана не останется.
Хотя выход Армении из Евразийского экономического союза пока не стоит на повестке дня, Ереван уже официально объявил о намерении стать членом Европейского Союза, а это значит, что если Брюссель откроет перед ним двери в ЕС, выход Армении из ЕАЭС будет неизбежен.
В еще одном важном послании коллегия МИД РФ напоминает, что в результате коллективных переговоров мир между Арменией и Азербайджаном может быть достигнут в рамках трехсторонних соглашений с участием Москвы. Из чего вытекает, что эти соглашения включат в себя также открытие транспортных коммуникаций и разграничение государственных рубежей.
Напомним, что в настоящее время процесс делимитации границ между Арменией и Азербайджаном проводится в формате прямых переговоров и без участия России.
Наконец, МИД РФ вновь подчеркивает важность формата сотрудничества «3+3» в регионе, то есть продолжает рассматривать эту переговорную платформу как инструмент, способный предотвратить вмешательство «посторонних» стран в дела Южного Кавказа.
Понятно, что основной доклад коллегии о результатах коллективного анализа дипломатов МИД остается закрытым – он адресован только высшему руководству Кремля для определения основных контуров региональной политики России на ближайшее будущее.