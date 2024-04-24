Фархад Мамедов, автор haqqin.az 01:30

Как уже сообщалось, коллегия МИД Российской Федерации по Южному Кавказу провела 23 апреля заседание, посвященное «продвижению интересов России» в этом регионе. В ходе заседания было акцентировано, что ради «нанесения России стратегического поражения коллективный Запад вслед за Украиной стремится дестабилизировать ситуацию в других частях постсоветского пространства, включая Южный Кавказ, подорвать отношения союзничества и партнерства, связывающие Россию со странами региона, а также разрушить действующие механизмы коллективной безопасности и экономического партнерства».

В частности, в официальном сообщении МИД РФ отмечено, что «…в отличие от западников, движимых исключительно логикой «игр с нулевой суммой», приоритетом для России всегда было и остается обеспечение стабильности, безопасности и благополучия на Южном Кавказе. Россия будет развивать взаимоуважительное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми государствами региона, с которыми нас объединяют общая многовековая история, географическая близость и тесные людские контакты». При этом отмечается, что «признано необходимым продолжать добиваться полной реализации комплекса трехсторонних договоренностей между Азербайджаном, Арменией и Россией, включая согласование мирного договора между Баку и Ереваном, разблокирование транспортных коммуникаций в регионе и делимитацию армяно-азербайджанской границы». «В рамках Международных женевских дискуссий по Закавказью с участием Абхазии, Грузии и Южной Осетии Россия будет и дальше вести дело к достижению надежных договоренностей о неприменении силы, - подчеркивается, в частности, в заявлении внешнеполитического ведомства РФ. - Рассмотрены задачи укрепления, связанности и самодостаточности региона в интересах решения стоящих перед ним проблем, в первую очередь силами самих регионалов без вмешательства извне. В этом контексте подчеркнуто особое значение использования потенциала Консультативной региональной платформы «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия + Иран, Россия, Турция). Намечены практические шаги на этом направлении».

Так в чем причина того, что МИД России проводит заседание коллегии именно сейчас и именно на тему защиты интересов Кремля на Южном Кавказе? Что имеет в виду официальная Москва, заявляя, что «коллективный Запад вслед за Украиной пытается дестабилизировать ситуацию и на Южном Кавказе»? Прежде всего необходимо отметить, что заседание коллегии МИД России с участием дипломатов всех уровней на тему Южного Кавказа – довольно редкая практика. Сама тема заседания доказывает, что с точки зрения интересов Москвы развитие ситуации на Южном Кавказе происходит совсем не так радужно. Россия видит серьезные угрозы своим интересам и работает над планами осуществления ответных мер, в том числе мобилизуя свой дипломатический потенциал. Ну а факторы, создающие угрозу интересам России на Южном Кавказе, очевидны. Это усилия Запада по превращению Армении в свой региональный плацдарм. В ответ на что представители России, в том числе глава МИД РФ Сергей Лавров, неоднократно заявляли на разных уровнях, что эти попытки дестабилизируют ситуацию в регионе и что Армению из-за ее намерений выйти из-под контроля России и развернуться лицом к Западу ждет «украинский сценарий».

Учитывая целый ряд месседжей, изложенных в заявлении по итогам заседания коллегии МИД России, создается впечатление, что Москва не намерена допускать в регионе формирование разделительных линий. Под разделительными линиями имеется в виду существование в регионе не столь больших с географической точки зрения, но жизненно важных для интересов России республики или республик, стоящих на идеологически разных платформах. Другими словами, блокирование с Западом Армении или Грузии ни при каких обстоятельствах не отвечает интересам России, а значит, «устранение влияния коллективного Запада» на Южном Кавказе представляется одной из главных целей Москвы в регионе. Например, в заявлении МИД РФ говорится, что «коллективный Запад хочет разрушить механизмы коллективной безопасности и экономического сотрудничества, связывающие Россию со странами региона». Если перевести эти слова с дипломатического языка на обычный, это значит, что Москва рассматривает планы Армении по выходу из ОДКБ и, возможно, из Евразийского экономического союза как реальную угрозу своим интересам в регионе. Потому что, с точки зрения Кремля, эти объединения – и есть механизмы, которые связывают Россию с Арменией и направлены на удержание Еревана в сфере военно-политического и экономического влияния Москвы.