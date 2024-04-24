Кому Россия угрожает на Южном Кавказе «украинским сценарием»? главный вопрос

Фархад Мамедов, автор haqqin.az

Как уже сообщалось, коллегия МИД Российской Федерации по Южному Кавказу провела 23 апреля заседание, посвященное «продвижению интересов России» в этом регионе.

В ходе заседания было акцентировано, что ради «нанесения России стратегического поражения коллективный Запад вслед за Украиной стремится дестабилизировать ситуацию в других частях постсоветского пространства, включая Южный Кавказ, подорвать отношения союзничества и партнерства, связывающие Россию со странами региона, а также разрушить действующие механизмы коллективной безопасности и экономического партнерства».

Впервые Коллегия МИД России собирается из-за ситуации на Южном Кавказе

В частности, в официальном сообщении МИД РФ отмечено, что  «…в отличие от западников, движимых исключительно логикой «игр с нулевой суммой», приоритетом для России всегда было и остается обеспечение стабильности, безопасности и благополучия на Южном Кавказе. Россия будет развивать взаимоуважительное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми государствами региона, с которыми нас объединяют общая многовековая история, географическая близость и тесные людские контакты».

При этом отмечается, что «признано необходимым продолжать добиваться полной реализации комплекса трехсторонних договоренностей между Азербайджаном, Арменией и Россией, включая согласование мирного договора между Баку и Ереваном, разблокирование транспортных коммуникаций в регионе и делимитацию армяно-азербайджанской границы».

«В рамках Международных женевских дискуссий по Закавказью с участием Абхазии, Грузии и Южной Осетии Россия будет и дальше вести дело к достижению надежных договоренностей о неприменении силы, - подчеркивается, в частности, в заявлении внешнеполитического ведомства РФ. - Рассмотрены задачи укрепления, связанности и самодостаточности региона в интересах решения стоящих перед ним проблем, в первую очередь силами самих регионалов без вмешательства извне. В этом контексте подчеркнуто особое значение использования потенциала Консультативной региональной платформы «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия + Иран, Россия, Турция). Намечены практические шаги на этом направлении».

МИД России обсуждает армяно-азербайджанскую демаркацию

Так в чем причина того, что МИД России проводит заседание коллегии именно сейчас и именно на тему защиты интересов Кремля на Южном Кавказе? Что имеет в виду официальная Москва, заявляя, что «коллективный Запад вслед за Украиной пытается дестабилизировать ситуацию и на Южном Кавказе»?

Прежде всего необходимо отметить, что заседание коллегии МИД России с участием дипломатов всех уровней на тему Южного Кавказа – довольно редкая практика. Сама тема заседания доказывает, что с точки зрения интересов Москвы развитие ситуации на Южном Кавказе происходит совсем не так радужно. Россия видит серьезные угрозы своим интересам и работает над планами осуществления ответных мер, в том числе мобилизуя свой дипломатический потенциал.

Ну а факторы, создающие угрозу интересам России на Южном Кавказе, очевидны. Это усилия Запада по превращению Армении в свой региональный плацдарм. В ответ на что представители России, в том числе глава МИД РФ Сергей Лавров, неоднократно заявляли на разных уровнях, что эти попытки дестабилизируют ситуацию в регионе и что Армению из-за ее намерений выйти из-под контроля России и развернуться лицом к Западу ждет «украинский сценарий».

Что такое «украинский сценарий» для Южного Кавказа?

Учитывая целый ряд месседжей, изложенных в заявлении по итогам заседания коллегии МИД России, создается впечатление, что Москва не намерена допускать в регионе формирование разделительных линий. Под разделительными линиями имеется в виду существование в регионе не столь больших с географической точки зрения, но жизненно важных для интересов России республики или республик, стоящих на идеологически разных платформах.

Другими словами, блокирование с Западом Армении или Грузии ни при каких обстоятельствах не отвечает интересам России, а значит, «устранение влияния коллективного Запада» на Южном Кавказе представляется одной из главных целей Москвы в регионе.

Например, в заявлении МИД РФ говорится, что «коллективный Запад хочет разрушить механизмы коллективной безопасности и экономического сотрудничества, связывающие Россию со странами региона».

Если перевести эти слова с дипломатического языка на обычный, это значит, что Москва рассматривает планы Армении по выходу из ОДКБ и, возможно, из Евразийского экономического союза как реальную угрозу своим интересам в регионе. Потому что, с точки зрения Кремля, эти объединения – и есть механизмы, которые связывают Россию с Арменией и направлены на удержание Еревана в сфере военно-политического и экономического влияния Москвы.

Как решать с Пашиняном, который уходит от ОДКБ к Западу?

В этой связи уместно напомнить предупреждение премьер-министра Пашиняна, заявившего в одном из последних интервью, что если нынешнее отношение ОДКБ к Армении и ее границам останется прежним, то иного варианта, кроме как выход из этой организации, у официального Еревана не останется.

Хотя выход Армении из Евразийского экономического союза пока не стоит на повестке дня, Ереван уже официально объявил о намерении стать членом Европейского Союза, а это значит, что если Брюссель откроет перед ним двери в ЕС, выход Армении из ЕАЭС будет неизбежен.

В еще одном важном послании коллегия МИД РФ напоминает, что в результате коллективных переговоров мир между Арменией и Азербайджаном может быть достигнут в рамках трехсторонних соглашений с участием Москвы. Из чего вытекает, что эти соглашения включат в себя также открытие транспортных коммуникаций и разграничение государственных рубежей.

Напомним, что в настоящее время процесс делимитации границ между Арменией и Азербайджаном проводится в формате прямых переговоров и без участия России.

Наконец, МИД РФ вновь подчеркивает важность формата сотрудничества «3+3» в регионе, то есть продолжает рассматривать эту переговорную платформу как инструмент, способный предотвратить вмешательство «посторонних» стран в дела Южного Кавказа.

Понятно, что основной доклад коллегии о результатах коллективного анализа дипломатов МИД остается закрытым – он адресован только высшему руководству Кремля для определения основных контуров региональной политики России на ближайшее будущее.