Британия стала стратегическим партнером Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона. Об этом сообщает NewTimes.

В ходе встречи Токаев отметил важность визита главы внешнеполитического ведомства Великобритании в Казахстан с точки зрения придания дополнительного импульса развитию двусторонних отношений.

«Особо хочу отметить подписанное сегодня соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Уверен, этот всеобъемлющий документ заложит качественно новую основу для расширения нашей многогранной двусторонней повестки», — сказал президент.

Токаев обратил внимание на имеющийся потенциал наращивания торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, в том числе в сферах энергетики, «зеленой» экономики, финансов и инноваций.

В свою очередь, Кэмерон отметил, что Великобритания намерена укрепить взаимодействие с Казахстаном в сферах энергетики, образования, бизнеса, культуры, а также усилить межчеловеческие связи.

В ходе беседы отдельное внимание было уделено вопросам углубления культурно-гуманитарных связей, особенно в сфере образования и поддержки молодежи.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.