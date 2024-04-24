Хуситы заявили об уничтожении американского эсминца

Представители радикального йеменского движения «Ансар Аллах» якобы уничтожили американский эсминец в Аденском заливе. С таким заявлением выступил представитель боевиков Яхья Сариа.

По его словам, «высокоточными противокорабельными ракетами» был поражен эсминец MAERSK YORKTOWN в Аденском заливе. Также Сария заявил об уничтожении израильского корабля MSC VERACRUZ.

Ни Израиль, ни США пока не прокомментировали данные заявления.