Ильхам Алиев: «Армения хотела, чтобы российские войска навечно остались в Карабахе»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана», рассказал, как было принято решение о размещении российских миротворцев в Карабахском регионе Азербайджана и их выводе.

По словам главы государства, «…было несколько телефонных разговоров по согласованию каждого пункта Трехстороннего заявления. Это продолжалось с раннего утра почти до утра 10 ноября. Поэтому мы всегда говорим, что заявление было подписано 10 ноября, потому что в Баку было уже, по-моему, 2 часа ночи или даже 2:30 ночи. Был обсужден вопрос о российских миротворцах, и позиция Армении заключалась в том, что для них не должно быть никаких ограничений по времени. Иными словами, они должны остаться навсегда. Мы не могли с этим согласиться, и мы настаивали на том, что должно быть ограничение по времени. Это была одна из самых сложных частей, по которой обе стороны не могли договориться. Для нас это была одна из самых принципиальных частей заявления. Наша позиция заключалась в том, что если мы не договоримся об этом, то никакого заявления не будет и война будет продолжаться. А в это время наши войска находились на окраинах Ханкенди. Мы фактически контролировали так называемый Лачинский коридор и судьбу 15 тысяч армянских военнослужащих, которые находились в окружении. Мы освободили Шушу. Это было ясно абсолютно для всех. Им надо было либо сдаться, либо ситуация обернулась бы еще хуже для них. Поэтому мы сказали: ладно, не будет соглашения, мы продолжим. Мы войдем в Ханкенди в течение нескольких часов. Таким образом, Армении пришлось согласиться. И теперь, я думаю, они понимают, что мы были правы».