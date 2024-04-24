Что будет с азербайджанскими эксклавами в Армении? Заявление Ильхама Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана» затронул вопрос азербайджанских эксклавов.

По словам главы государства, вопрос эксклавов «более сложный, так как эти эксклавы расположены на территории, окруженной другой страной. Поэтому их вопрос следует рассматривать в процессе делимитации. Если армянская сторона хочет заняться им сейчас, на втором этапе, то мы готовы. Если же они захотят заняться этим позже, мы тоже готовы».

«После завершения делимитации и немедленного проведения демаркации на территории четырех газахских сел, думаю, обе стороны, обе комиссии по делимитации должны договориться о дальнейших шагах. Мы не хотим оставлять этот вопрос в изоляции. Мы хотим продолжить процесс делимитации. Я бы предложил начать, наверное, с самой легкой части. Если же армянская сторона хочет начать с самой сложной ее части, например, с эксклавов, мы также готовы к этому», - сказал президент Азербайджана.