Алиев: Армения – кандидат на глобальное противостояние Запада и России

«Армения может стать еще одним кандидатом на глобальное противостояние. К сожалению, вблизи наших границ такие случаи имеются. Их могут использовать в рамках глобальной конфронтации между Западом и Россией, и им решать, является ли это лучшим сценарием для них. Но это может стать катастрофой. И те, кто сегодня обещает им окончательную и постоянную поддержку, сбегут с первыми выстрелами на границе. Я абсолютно в этом уверен». Так заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана».

Глава государства, говоря о «так называемых европейских наблюдателях за миром, состоящих из отставных военных и полицейских», заявил, что они «используют против нас бинокольную дипломатию и демонстрируют... Право, не знаю, что они хотят продемонстрировать. Они должны быть благодарны нам за то, что мы не отвечаем. Я уверен, что они сбегут, если случится что-то серьезное. Вот как мы видим ситуацию».

Ильхам Алиев вновь напомнил, «что путь к безопасности и стабильности в регионе лежит через нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией».

«Армения должна научиться вести себя как нормальный сосед и прекратить предъявлять территориальные претензии к своим соседям. Мы видим определенные позитивные тенденции. Но этого недостаточно. Это только слова. А мы знаем, как они [Армения] могут изменить свое мнение. В 2019 году они говорили, что Карабах - это Армения, и это послужило толчком к войне. Теперь они говорят, что Карабах - это Азербайджан. Не знаю, может, через пять лет, когда им поставят смертоносное оружие, они снова скажут, что Карабах - это Армения. И что нам тогда делать? Мы не можем ждать», - сказал президент Алиев.