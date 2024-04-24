Алиев: «Те, кто пытается натравить на нас Армению, совершает большую ошибку»

«Если мы не достигнем мирного соглашения, это будет означать, что Армения планирует что-то другое и использует этот процесс только для того, чтобы выиграть время. У нас есть достаточно серьезные основания полагать, что это именно так. Хотя мы не уверены. Исторически во время переговорного процесса 1992-2020 годов Армения фактически использовала эти переговоры только для того, чтобы закрепить свою оккупацию и сделать ее де-факто вечной. Это был их план. И сейчас на основе анализируемой информации о внутриполитической ситуации в Армении мы еще раз убеждаемся, что в их планы, включая планы нынешнего армянского правительства, не входило освобождение ни одного сантиметра нашей территории», - сказал Ильхам Алиев .

Глава государства отметил, что «поведение нынешнего армянского правительства не должно никого вводить в заблуждение. И когда я слышу от некоторых западных апологетов армян слова об их храбрости, я всегда спрашиваю о том, что мотивировало эту самую храбрость. Если бы не события сентября-ноября 2020 года, они бы и сегодня продолжали кричать в Ханкенди, что Карабах - это Армения. Итак, мы сделали их храбрыми; они делают смелые шаги, если их можно таковыми считать не потому, что они настолько конструктивны, а потому, что они боятся быть очень открытыми и откровенными, они напуганы. Знаете, чтобы не бояться, им нужно с нами перемирие. И мы стали свидетелями этого, потому что, как я уже сказал, факт так называемого «Нагорного Карабаха» исключен; они согласились, что этого не будет в мирном соглашении».

«Таким образом, это означает, что главного препятствия больше нет, и если они будут придерживаться какой-то не столь важной терминологии, мы сразу поймем, что они хотят снова использовать это время, чтобы заполучить побольше оружия, а затем снова напасть на нас. Но мы не дадим им этого шанса, потому что это абсолютно очевидно», - заявил глава государства.

Президент Алиев еще раз отметил, что «те, кто пытается натравить их на нас, совершают большую ошибку. Мы уже имеем очень горький опыт почти 30-летней оккупации. И мы будем планировать наше будущее, исходя из реальной ситуации. Итак, вот как мы видим этот процесс. Так что, думаю, к концу года будет абсолютно ясно. Если мирное соглашение не будет подписано, то, как я уже сказал, гонка вооружений продолжится. Ладно, если они не хотят мирного соглашения, мы проживем без него. Но будет ли им комфортно жить рядом с нами без него? Не думаю. Я думаю, что больше в их интересах, чем в наших, согласиться на условия, которые основаны на международном праве. В тех предложениях и комментариях, которые мы отправили, нет ничего, что не могло бы быть принято. Только они должны быть разумными и не требовать недостижимого. И еще важно, чтобы они и те, кто их поддерживает, знали, что тридцать лет оккупации и результаты Второй Карабахской войны нельзя игнорировать. Никто не должен вести себя так, как будто этого никогда не было…»