Алиев: Италия на втором месте после Турции в Карабахе

Италия - один из ближайших партнеров и друзей Азербайджана в Евросоюзе. Это не только хороший и надежный партнер; мы также поддерживаем очень активные политические контакты, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана».

«Мои визиты в Италию и визит президента Италии в Азербайджан являются хорошими примерами нашего партнерства. Сегодня Италия является одной из ведущих стран, вовлеченных в работы, ведущиеся в Карабахе и Восточном Зангезуре. Фактически она занимает второе место после Турции по количеству компаний, которые работают там сейчас. И они работают над очень важными проектами - что касается восстановления культурного наследия, например, восстанавливается разрушенный Дворец Карабахского хана в Агдаме. Они также работают над восстановлением мечетей в разных освобожденных городах», - заявил глава государства.

Президент Алиев отметил, что экономическое сотрудничество Азербайджана и Италии «находится на отличном уровне. Италия – наш главный торговый партнер. А нефть из Азербайджана составляет значительную часть потребления нефти в Италии. А еще, я думаю, Азербайджан является вторым или третьим поставщиком газа в Италию».