Алиев: Пусть армяне найдут себе новую гору

«В конституции Армении есть ссылка на Декларацию независимости, в которой указано, что так называемый «Нагорный Карабах» является частью Армении. Как мы можем подписать мирное соглашение, если у них в конституции есть такая запись?» - задался вопросом президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана».

«Когда я говорю, что им нужно изменить свою конституцию, это не проявление высокомерия или грубости с моей стороны. Нет, это предварительное условие. Точно так же я считаю, что им следует поменять свою национальную эмблему с горой Агрыдаг. У них в Армении много гор, пусть выберут другую, если хотят», - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, как «предыдущего президента Армении Сержика Саргсяна однажды на встрече, по-моему, с какими-то молодыми членами его партии или что-то в этом роде, спросили: «Теперь мы освободили «Арцах». А как насчет Западной Армении?» Так они называли и некоторые до сих пор называют Турцию. «А как насчет наших земель? Когда они будут освобождены?» И он сказал: «Мы выполнили свою работу, а это зависит от вас». Это не я придумал, отнюдь; вы можете найти эти высказывания в интернете. Вот что он сказал, и вот о чем они думали. Это, я полагаю, самая большая трагедия армянского общества; что они действительно думали, что смогут отделить эту часть Турции и присоединить ее к Армении».