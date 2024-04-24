Два миллиона бутылок французской воды уничтожили из-за следов фекалий

Во Франции уничтожили почти 2 000 000 бутылок воды Perrier из-за выявления следов фекального происхождения в одной из скважин — кишечной палочки и синегнойной палочки.

Компания Nestle в качестве меры предосторожности уничтожила два миллиона бутылок воды Perrier после того, как в источнике, откуда в них набирали воду, выявили "бактерии фекального происхождения". Об этом сообщила газета Le Monde.

В компании Nestle заявили изданию, что причиной стали обильные осадки, выпавшие в регионе во время урагана "Моника". Газета, однако, отмечает, что данный инцидент произошел на фоне общего ухудшения качества грунтовых вод, собираемых на источниках компании.