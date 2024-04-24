Ильхам Алиев о войне в Украине: Никто не знает, чем это все закончится

Глава государства сказал, что не знает, «чем может закончиться русско-украинская война; если кто-то знает, возможно, их следует номинировать на Нобелевскую премию мира. Не думаю, что кто-то знает, чем все это закончится. Может, лучше сказать так: когда это может закончиться? Потому что рано или поздно войны заканчиваются. Могу высказать свое мнение на основе нашего опыта. Наверное, интересно будет отметить, что война не прекратилась сразу после подписания соглашения о прекращении огня в мае 1994 года. Нечто подобное может произойти и между Россией и Украиной, если они договорятся прекратить активную фазу войны. Но это не гарантирует наступление конца войны».

Ильхам Алиев напомнил, что «во времена оккупации у нас была напряженность на линии соприкосновения: диверсионные группы, снайперские перестрелки и многие другие опасные эпизоды. И наша линия соприкосновения была намного короче, чем сегодняшняя линия соприкосновения или фронтовая полоса между Россией и Украиной. Представьте, если будет подписано соглашение о прекращении огня, гарантирует ли это наступление мира? Нет, мы ждали 28 лет. И после этого мы силой восстановили свой суверенитет. Мы сделали это, потому что были правы и потому что могли это сделать. И для нас это был вопрос жизни и смерти. В то время мы не были уверены, кто будет поддерживать армянскую сторону. Могли быть разные сценарии, и ни один из них не был нам приятен. Но мы об этом тогда не думали. Для нас это было делом выбора: либо мы восстановим наш суверенитет и достоинство, либо мы все умрем. Таков был наш подход. Мы ждали, мы накапливали силы. Мы пытались доказать свою правоту и объяснить, что стали жертвой агрессии. Но все это практически не дало каких-либо результатов. Да, международные институты принимали резолюции, решения и т.д. Но они так и не были реализованы. Не было механизма для их реализации. Поэтому мы реализовали их силой».

«Как я уже говорил, мы установили мир войной. Это тоже вариант, и мы продемонстрировали, что он возможен. Так что у меня нет практического ответа. Как я уже сказал, думаю, никто не знает, когда все это закончится. Но даже если прекратится, это не гарантия того, что не будет рецидива», - заметил президент Алиев.

«Что может сделать Азербайджан? Ничего, абсолютно ничего с практической точки зрения. Мы предоставили Украине гуманитарную и финансовую помощь на сумму более 30 миллионов евро. Мы участвуем в реконструкции города Ирпень, где проживает большая азербайджанская диаспора, и Азербайджан восстанавливает многие объекты социальной инфраструктуры. Ничего больше этого. Мы не поставляем оружие в Украину, хоть нас и просят, но мы не можем. И мы говорим это открыто и публично, и не будем. Гуманитарная помощь – да. Оружие – нет. Итак, это мой ответ», - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства также отметил, что «война в Украине - это большая трагедия для обоих народов, очень близких друг другу как с этнической, так и с религиозной точек зрения. Это большая трагедия. Был ли шанс избежать войны? Думаю, да. Был ли шанс у украинских лидеров в предыдущие годы построить нормальные отношения с Россией? Я абсолютно уверен, что был. Я только что говорил о российско-азербайджанских отношениях. Мы соседи. Мы строим крепкие партнерские отношения. Мы уважаем суверенитет друг друга. Мы не вмешиваемся в дела друг друга. Разве это не могло быть между Россией и Украиной? Конечно, могло. Русские и украинцы – два очень близких народа».

«Почему это произошло? Кто виноват? У меня есть свое мнение, но я оставлю его при себе. Но я думаю, что шанс был упущен в начале 2000 года. Шанс Украины построить сильное государство был упущен. Это мое личное мнение, основанное на моем опыте и знаниях. Я знаком и работал со всеми президентами Украины, кроме первого. Я занимаю эту должность с 2003 года. И говорю то, о чем я знаю и испытал на собственном опыте, а не потому, что мне кто-то что-то сказал. Я был свидетелем многих эпизодов в российско-украинских отношениях. Они были напряженными, дружескими, враждебными... Но такого, того, что мы видим сегодня, не было никогда. Никогда! К сожалению, ситуация трагическая, и люди гибнут каждый день. Это нужно остановить. Но кто может сделать это? Я не знаю. Я старался быть очень откровенным. Это максимум эпизодов из моей памяти, которые я могу себе позволить», - сказал глава государства.

Президент Алиев также заявил, что Азербайджан многократно озвучивал свою поддержку территориальной целостности Украины: «Мы не скрываем свою позицию, какой бы ни была аудитория. В то же время наши дружественные и стратегические партнерские отношения с Россией не пострадали и не должны пострадать из-за этой войны. Это позиция нашего правительства, которая основана на наших национальных интересах».