Алиев: Нас никогда не примут в Евросоюз. Мы – мусульмане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана», заявил, что членство в Евросоюзе никогда не было целью Азербайджана.

«Мы никогда не ставим перед собой недостижимые цели. Именно поэтому членство в ЕС никогда не было нашей целью, так как мы четко понимали и понимаем, что это нереально. Этого никогда не произойдет, даже если мы сделаем все, что они требуют. Пример Турции прекрасно подходит для этого. Многие страны стали членами ЕС уже после того, как Турция стала кандидатом. Но Турция так и не была принята в союз, только потому, что население страны состоит из мусульман. Давайте будем очень честными, мы говорим очень открыто. Сказать, что Турция не соответствует каким-то критериям, абсолютно беспочвенно. …Это служило фактором, и мы это понимаем. Мы тоже мусульмане. Они никогда нас не примут. …Почему мы должны настаивать? Давайте выработаем взаимоприемлемый механизм сотрудничества. И я думаю, что мы были очень близки к этому, очень близки до того, как недавно увидели, что есть своего рода попытки провести разделительную линию на Южном Кавказе. Именно поэтому мы выразили нашу обеспокоенность беспрецедентной встречей в Брюсселе президента Европейской комиссии, государственного секретаря США и премьер-министра Армении», - сказал глава государства.