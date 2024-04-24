Стартует «Республиканский чемпионат школьников»

Целью проведения чемпионата является популяризация физического воспитания и спорта среди учеников, совершенствование преподавания физической культуры, пропаганда здорового, активного образа жизни среди учеников, совершенствование внеклассной деятельности, повышение соревновательного опыта спортсменов, обеспечение эффективного использования олимпийских спортивных комплексов и спортивных баз.

«Республиканский чемпионат школьников» пройдет в апреле-июне текущего года при сотрудничестве Министерства науки и образования и Министерства молодежи и спорта.

«Республиканское первенство школьников» проводится по правилам, утвержденным международными спортивными федерациями по тяжелой атлетике, дзюдо, вольной борьбе, греко-римской борьбе и тхэквондо.

Таким образом, соревнования по тяжелой атлетике среди юношей 2007-2011 годов рождения пройдут в один этап 24-26 мая.

Чемпионат по дзюдо: между юношами и девушками 2012-2014 года рождения проводится в 2 этапа. Зональный этап пройдет в апреле-мае, финальный этап – 8-10 июня.

Соревнования по вольной борьбе, греко-римской борьбе среди юношей 2010-2012 годов рождения проводится также в 2 этапа. Зональный этап пройдет в апреле-мае, финальный этап – 4-7 июня.

Чемпионат по тхэквондо состоится между юношами и девушками 2007-2008, 2009-2010 годов рождения и пройдет 20-23 мая в один этап.

В чемпионате могут принять участие учащиеся всех районных и городских общеобразовательных учреждений согласно возрастным и весовым категориям, указанным в программе соревнований по соответствующему виду спорта.