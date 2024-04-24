В Нахчыване новый премьер-министр

Решением Верховного Меджлиса Нахчывана премьер-министр Нахчыванской Автономной Республики Сабухи Мамедов освобожден от занимаемой должности.

Другим решением Верховного Меджлиса новым премьер-министром Нахчыванской Автономной Республики назначен Джейхун Джалилов.

Джейхун Джалилов в 2023 году был назначен министром труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. Ранее он занимал должность заместителя председателя правления Агентства DOST в Баку.