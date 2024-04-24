Джейхун Наджафов, собкор 12:26

В Баку проходит 10-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии. Как передает корреспондент haqqin.az, венгерскую делегацию возглавляет сопредседатель комиссии министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. На прошедшей встрече тет-а-тет с азербайджанским сопредседателяем комиссии, министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым и Петером Сиярто состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии отношений между нашими странами и вопросах, касающихся повестка дня собрания. На расширенном заседании Совместной комиссии, прошедшем с участием большого числа представителей различных структур двух стран Бабаев подчеркнул, что благодаря политической воле и усилиям главы Азербайджана отношения между двумя странами поднялись на уровень стратегического партнёрства.

Было отмечено, что подписание в прошлом году Совместной декларации о расширенном стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Венгрией и ряда других документов о расширении связей, позволило двухсторонним отношениям подняться на самый высокий уровень и дальше развиваться. Было особо отмечена роль Межправительственной комиссии в укреплении и расширении сотрудничества. Стороны констатировали, что наблюдается темп роста товарооборота между нашими странами по сравнению с соответствующим периодом 2023 года, за январь-февраль 2024 года увеличился на 40,49 процента. Было отмечено, что позитивную роль сыграли проведенные бизнес-форумы, деловых встреч и других мероприятий, проведенных в Баку и Будапеште в прошедший период в развитии отношений. Сийярто сообщил, что отношения между его страной и Азербайджаном развиваются из года в год, в результате взаимных усилий расширяется повестка дня сотрудничества. Он отметил, что в прошлом году Европа столкнулась с экономическими проблемами из-за войны в Украине. Инфляция в Венгрии из-за санкций в отношении РФ привели к росту цен на энергоносители и повысилась с 1,2% до 27 процентов. Сейчас инфляция на регулируемом уровне 4 процентов. Но на двусторонние отношение такая ситуация не повлияла. В этом году инвестиции Венгрии в Азербайджан составили 50 млн евро. И есть возможности довести вести до 250 млн евро. Так же растут инвестиции в другие сферы экономики Азербайджана. Было отмечено, что в целом инвестиции в азербайджанскую энергетическую сферу составили 2 млрд евро. Достигнуто соглашение о строительстве Венгрией совместного фармацевтический совместное предприятия, мощностью в 90 видов фармсредств, консервного завода и пр. Две крупные венгерские компании так же заинтересованы в инвестировании в различные отрасли Азербайджана и, в частности водные ресурсы, строительство завода по производству автобусов, İT сферу и пр. С азербайджанской стороны было высоко отмечено развитие отношений в различных отраслях экономики и в частности, энергетической сфере, а также положительная работа, которую ведёт рабочая группа в области энергетики. Положительный развитие получило так же в таком важном сегменте как возобновляемая энергетика. Открываются очень хорошие перспективы экспорта в ЕС зеленной энергии из Азербайджана, а также расширение экспорта газа в восточную Европу.