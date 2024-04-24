Египетские власти передали израильской стороне предложение движения ХАМАС о прекращении боевых действий в секторе Газа сроком на год в обмен на отказ палестинцев от нападений на подразделения армии Израиля. Об этом сообщил вещающий из Дубая телеканал Al Hadath.

Телеканал утверждает, что Египет «передал израильской делегации предложение ХАМАС о полном прекращении огня [в Газе] сроком на один год в обмен на прекращение атак со стороны радикальных группировок на израильские силы».