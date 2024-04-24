У ХАМАС есть предложение к Израилю обновлено 14:53
Египетские власти передали израильской стороне предложение движения ХАМАС о прекращении боевых действий в секторе Газа сроком на год в обмен на отказ палестинцев от нападений на подразделения армии Израиля. Об этом сообщил вещающий из Дубая телеканал Al Hadath.
Телеканал утверждает, что Египет «передал израильской делегации предложение ХАМАС о полном прекращении огня [в Газе] сроком на один год в обмен на прекращение атак со стороны радикальных группировок на израильские силы».
* * * 14:23
ХАМАС готов согласиться на перемирие с Израилем сроком на пять или более лет и превратиться в политическую партию, если будет реализовано решение о создании двух государств. Об этом заявил член политбюро организации Халил аль-Хайя в интервью агентству Associated Press в Стамбуле.
«Если это произойдет, военное крыло группировки будет расформировано», — отметил аль-Хайя.
Он также подчеркнул готовность ХАМАС участвовать в формировании единого правительства сектора Газа и Западного берега реки Иордан.