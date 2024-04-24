Время – величайший ресурс современности, особенно для предпринимателей. Принимая это во внимание, Kapital Bank запустил Birbank Biznes для микро-, малых и средних предпринимателей и корпоративных клиентов. Это был один из шагов, направленных на предпринимателей в нашей стране, поддерживающих их предпринимательскую деятельность и облегчающих процессы документирования.

- Какие факторы обусловили необходимость создания Birbank Biznes, и как это изменило жизнь его клиентов?

- В центре внимания нашей деятельности находится удовлетворение потребностей клиентов. Мы регулярно анализируем поведение клиентов, стараемся предоставлять продукты, соответствующие их потребностям. Цель Birbank Biznes - предлагать удобные, эффективные, быстрые и безопасные банковские услуги, адаптированные к потребностям клиентов. В этом контексте мы оптимизируем финансовые операции с использованием цифровых технологий и предлагаем инструменты для поддержки их финансового управления. Наши клиенты Birbank Biznes могут получить доступ к банковским услугам в любое время и в любом месте онлайн. Например, упрощая банковские операции, такие как управление счетами, переводы, платежи и заявки на получение кредита, мы даем возможность нашим клиентам сэкономить время и ресурсы. Все это, в свою очередь, создает возможность более эффективно управлять финансовыми процессами. Благодаря этой стратегии Kapital Bank становится надежным и безопасным финансовым партнером для малого и среднего бизнеса и корпоративных компаний и поддерживает их успех.

- Какой процент клиентского портфеля банка составляют клиенты малого и среднего бизнеса?

- Важную часть клиентского портфеля Kapital Bank составляют розничные и корпоративные клиенты. Я могу с гордостью сказать, что как крупнейший розничный банк Азербайджана у нас более 5 миллионов клиентов. Это показатель того, что мы являемся банком с самой большой клиентской базой в стране. Как корпоративный банк, 95% нашей клиентской базы из 211 тыс. человек составляют клиенты микро и малого бизнеса. Это показывает, что наш банк обслуживает не только крупных корпоративных клиентов, но и предпринимателей и способствует развитию экономики.

- Какие преимущества Birbank Biznes создал своим клиентам малого и среднего бизнеса?

- Birbank Biznes оптимизирует банковские услуги различными способами, чтобы облегчить финансовые операции своих клиентов из числа малого и среднего бизнеса. Если перечислять, то я должна обязательно начать с комфорта. Интернет-банкинг позволяет малым и средним предприятиям получать доступ к своим счетам в любое время и в любом месте и выполнять различные финансовые операции. Такая гибкость позволяет владельцам бизнеса более удобно управлять своими финансовыми операциями даже в нерабочее время, в отличие от традиционного банкинга. Следующим моментом, конечно же, должна быть эффективность. Услуги онлайн-банкинга упрощают бизнес-процессы, такие как проверка остатков счетов, перевод средств между счетами, выполнение нескольких платежей и расчет заработной платы. Сокращая время и усилия, необходимые для выполнения этих задач, предприниматели могут больше сосредоточиться на ведении своего бизнеса и тратить меньше времени на административные работы. Здесь также необходимо подчеркнуть экономию затрат. Онлайн-банкинг требует более низкие платежи и операционные комиссии. Это позволяет МСБ сэкономить на банковских операциях и направлять сэкономленные средства на другие нужды своего бизнеса. Тот факт, что все процессы осуществляются онлайн, также побуждает предпринимателей поддерживать нас на пути к «зеленому» банкингу. Одним из преимуществ, на которое стоит обратить внимание, является гибкость в управлении финансами. С помощью этой услуги владельцы бизнеса могут получить доступ ко многим банковским услугам, таким как подача заявок на кредиты, автоматические платежи или управление несколькими счетами с помощью единой центральной системы. Благодаря этому предприниматели могут персонализировать свой банковский опыт в соответствии со своими конкретными потребностями.

- Какие из ваших продуктов вы считаете незаменимыми для своих клиентов?

- Думаю, самым важным преимуществом всей нашей работы является то, что операции осуществляются полностью онлайн. Наши клиенты, независимо от того, являются ли они владельцами бизнеса или используют наши продукты в соответствии со своими повседневными потребностями, получают выгоду от уникальных и выгодных услуг, предлагаемых цифровым банкингом. Например, с помощью предлагаемого нами тарифа Maestro наши клиенты могут сформировать пакет в соответствии со своими индивидуальными потребностями. Короче говоря, повседневная банковская деятельность включает в себя все операции, такие как внутренние, налоговые и международные платежи, переводы между счетами, мгновенные переводы, обмен валюты и многое другое. Что касается кредитных продуктов, у Birbank Biznes есть много возможностей. В качестве примера можно привести цифровой кредит, лизинг и фондовые кредиты, срочный кредит. На этом этапе наши клиенты могут просмотреть кредитные продукты, соответствующие их потребностям, и подать заявку, не посещая наши филиалы. Наши клиенты также имеют возможность заказать мобильный POS или POS-терминал. Чтобы улучшить качество обслуживания и сделать его более доступным, также были выделены колл-центры. Так, предприниматели смогут получить более удобный сервис, позвонив по номеру 896. В настоящее время 99% наших клиентов микро, малого и среднего бизнеса осуществляют все свои транзакции онлайн через мобильное приложение или веб-версию Birbank Biznes.

- Какие инновации ждут предпринимателей в ближайшем будущем?

- В ближайшем будущем МСП смогут воспользоваться более быстрыми и многофункциональными возможностями, поддерживающими повседневные банковские услуги. Тем не менее существует множество инноваций, которые расширят возможности владельцев бизнеса по управлению финансами, примером которых может служить дальнейшее совершенствование технологий искусственного интеллекта. Открытый API (Application Programming Interface) – портал Kapital Bank создан с использованием самого передового международного опыта в этой сфере и предлагается бизнесу совершенно бесплатно. Интегрируя API-продукты банка в свои системы, владельцы бизнеса могут сэкономить время и выполнять несколько транзакций из одного источника. Обратите внимание, что API - это технологическое решение, облегчающее взаимодействие между различными системами. Что касается наших открытых банковских экосистем, я могу сказать, что, внедряя эти решения, мы стремимся лучше обслуживать клиентов, быстро и эффективно взаимодействуя с нашими партнерами и третьими сторонами, особенно с финтех-компаниями. Это помогает нам улучшить обслуживание клиентов, отслеживая и анализируя поведение клиентов.

- Спасибо вам за интервью

- Я тоже благодарю вас. Надеюсь, наша деятельность облегчит жизнь нашим клиентам и мы всегда будем соответствовать нашему девизу. Мы делаем для этого все возможное. В Birbank Biznes вы можете быть уверены, что время работает на вас.