Инициатива Ваагна Чахаляна "Камк" проводит акцию протеста у здания правительства Армении. Об этом сообщают местные СМИ.

Участники акции выступают против начала процесса делимитации границ между Арменией и Азербайджаном. Протестующие перекрыли некоторые улицы в столице.

По словам Чахаляна, "власти страны принимают решения, идущие вразрез с интересами Армении и ее народа, а Пашинян попросту обманывает армянскую общественность".

"Алиев более честен с армянским народом, он открыто говорит, чего хочет", – подчеркнул политик.

Напомним, 19 апреля МИД Армении по итогам восьмой встречи госкомиссий сообщил, что Армения и Азербайджан договорились начать делимитацию с Тавушской области и до 1 июля завершить согласование проекта положения о совместной деятельности комиссий по делимитации.