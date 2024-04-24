Макрон: Россия должна проиграть, и потом мы будем сотрудничать

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа «должна быть готова к выстраиванию отношений с Россией» после завершения войны в Украине. Об этом французский лидер сказал в ходе выступления в Сорбонне.

«Наша система безопасности поможет нам после окончания войны в Украине выстроить соседские отношения с Россией», - сказал Макрон.

Он также заявил, что ЕС «столкнется с высокими рисками ослабления в ближайшие годы»: «Риски быть ослабленным, даже вытесненным, в ближайшие годы велики. Мы должны четко понимать: Европа смертна и может погибнуть».

Вместе с тем французский президент заявил, что полностью несет ответственность за создание «стратегической двусмысленности» после высказываний о возможной отправке войск стран Запада в Украину.

«Я полностью беру на себя ответственность за создание этой стратегической двусмысленности», - подчеркнул Макрон.

Отметив, что Евросоюз должен продолжать поддержку Украины, французский президент назвал российско-украинскую войну основной угрозой безопасности Европы. Президент Франции назвал поражение России абсолютной необходимостью.

Макрон также заявил, что созовет партнеров Парижа для участия в общеевропейской инициативе по созданию «заслуживающей доверия» европейской обороны: «В ближайшие месяцы я приглашу всех наших партнеров создать эту европейскую инициативу. Для начала нам нужна стратегическая концепция».

По итогам этого обсуждения, по мнению французского президента, «нужно самим строить эту стратегическую концепцию европейской обороны, заслуживающей доверия».

Мотивируя необходимость общеевропейской обороны, Макрон заявил об «успехах в последние годы России в сфере инноваций в баллистических технологиях». Также он напомнил, что у РФ есть ядерное оружие.