Си Цзиньпин едет к Орбану

Председатель КНР Си Цзиньпин нанесет визит в Будапешт в период с 8 по 10 мая и встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщил глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш.

Он отметил, что визит китайского лидера будет способствовать дальнейшему развитию политических и экономических отношений между двумя странами, которые вышли на уровень стратегического сотрудничества.

«Китай является одной из ведущих мировых держав. Сейчас КНР вышла по объему экономики на второе место в мире, опередив Евросоюз», - сказал Гуйяш.