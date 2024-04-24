В селе Малыбейли Ходжалинского района обнаружено массовое захоронение, где находятся останки не менее шести человек, говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры и Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Массовое захоронение было обнаружено 24 апреля. Раскопками занимается группа экспертов из Госкомиссии, Генпрокуратуры, Объединения патологической анатомии и судебно-медицинской экспертизы Минздрава, МЧС, ANAMA и Института археологии и антропологии НАНА.

Согласно заявлению, в массовом захоронении найдены фрагменты человеческих костей, предположительно, здесь захоронены не менее шести человек. Раскопки в массовом захоронении продолжаются, судмедэксперты намерены идентифицировать личности похороненных и определить дату захоронения.