Лукашенко: Фиксируем провокации со стороны украинских военных

В непосредственной близости от белорусской границы сосредоточена значительная группировка украинской армии – около 120 тысяч человек. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

По его словам, в приграничных областях выполнен комплекс мероприятий по формированию системы оборонительных рубежей, районов и позиций, которые постоянно совершенствуются.

«Наша граница с братской Украиной полностью заминирована с их стороны. Мы наблюдаем круглосуточную разведку всех видов, направленную против нашей страны.

Фиксируем систематические провокационные и демонстративные действия военнослужащих Киева в отношении находящихся в приграничье сотрудников белорусских силовых ведомств, в том числе с нарушением Государственной границы Беларуси.

Вероятность возникновения со стороны украинских подразделений вооруженных провокаций, способных перерасти в приграничные инциденты, достаточно велика», - добавил он.

Лукашенко при этом отметил, что Минск не станет инициатором войны и будет воевать только в случае, «если кто-то ступит на нашу землю».