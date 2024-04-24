Симонян назвал протестующих армян «лузерами»

Под контролем Азербайджана на данный момент армянского населенного пункта нет. Если есть такой населенный пункт, то пусть назовут. Я могу назвать населенные пункты, о которых говорит Азербайджан. Могут ли те, кто с армянской стороны критикуют, назвать такой населенный пункт? Об этом в беседе с журналистами 25 апреля заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

«Я рад, что мы устанавливаем столбы и фиксируем границу. Ведь границу фиксируем не только для Армении, но и для Азербайджана.

Мы получаем границу. Разве получение границы является односторонней уступкой? Разве является уступкой то, что Азербайджан признает нашу границу? Какая-либо территория Армении сдавалась? Ни один метр территории Армении не может стать предметом обсуждения», – сказал Симонян.

Он заверил, что никто территории Армении не сдает.

Что касается 31 села, то речь идет о жизненно важных территориях, пояснил спикер парламента.

«Там, где мы продвинулись, мы отходим, там, где Азербайджан - отходят они. Сейчас эта территория стала еще более защищенной (имеет в виду участки в Тавуше), поскольку зафиксирована граница.

А сейчас я хочу понять, чем были заняты все они (протестующие) во время войны? Ничем, а сейчас заняты пустословием. Теперь они, в том числе с подачи третьей страны, заняты развязыванием конфликта между Арменией и Азербайджаном, чтобы возникли те, кто решают вопросы, и появились миротворцы. Нам не нужны миротворцы, нам нужно, чтобы мы контролировали границы.

Те, кто пытаются получить дивиденды от этих процессов, у них ничего не получится, они лузеры. Им нечего сказать обществу, и то, что они говорят, продиктовано извне. Граждане Армении это прекрасно понимают.