Вадимыч, ты шпион? продолжение главной темы
Уголовное дело в отношении заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова – самое громкое политическое потрясение для России со времен пригожинского бунта. Недаром этой новости уделяется столько внимания в российских СМИ, а в соцсетях будто прочих событий и не существует.
Автор haqqin.az Юлия Медведева создала блестящий портрет этого «героя», добавить к которому можно лишь несколько деталей.
Первая деталь может быть любопытна читателям, но вообще ничего, разумеется, не объясняет: Тимур Иванов для Кавказа человек не совсем чужой, его мать – лезгинка из Курахского района Дагестана. В Каспийске на берегу моря у него находится один из особняков, там в рамках расследования также прошли обыски. По должности Иванов курировал строительство целого ряда объектов в Дагестане.
Второе обстоятельство поважнее и поинтереснее. Безусловно, о том, что Тимур Вадимович воруют-с в сказочных масштабах, наверху все знали и благосклонно его услугами пользовались. В России начальству воровать не грех, опасно воровать тем, кому не положено, а Иванову было положено.
О шикарном образе жизни замминистра и его семейства Фонд по борьбе с коррупцией в декабре 2022 года даже сделал свой фирменный фильм, из которого можно было узнать, что как минимум с 2010 года чета Ивановых отдыхает каждое лето на Лазурном берегу, снимая там виллу и яхту, а дни рождения отмечает в своем особняке на Рублевке вместе с Дмитрием Песковым и его женой под пение Георгия Лепса. Прихоти супруги, ее наряды и драгоценности оплачивают компании – подрядчики Министерства обороны. Обо всем этом соратники тогда еще живого Алексея Навального рассказали на весь мир и наглядно показали, как они умеют отлично делать. Никто теперь не мог сказать, что знать не знал о том, что Тимур Иванов вытворяет.
Но с давних пор в России повелось, что реагировать на коррупционные разоблачения – себя не уважать. Посмеивались даже, что наличие такого расследования становится едва ли не охранной грамотой для чиновника. А оппозиционеры упрекали ФБК за обидный фильм о заместителе министра обороны: дескать, коррупция подрывает потенциал российской армии, что мешает ей воевать, потому не надо факты воровства обнародовать, пусть воруют больше.
Несложно сделать вывод, что Ивановым занялись нынче не из-за какой-то взятки и не из-за его махинаций, которые он не очень-то и скрывал. Вариантов не так много, и они друг другу не противоречат, а скорее дополняют. Один из основных: Тимур Иванов не главная цель, ФСБ роет под Сергея Шойгу, его неизменного босса, долгие годы. Поскольку скоро предстоит обновление правительства в связи с тем, что Путин заступает на новый президентский срок, аргументы для замены Кожугетыча, на которого к тому же можно повесить неудачи первых двух лет войны, нужно предоставить уже сейчас. А что на место Тимура Иванова придет новый уполномоченный вор, можно даже не сомневаться.
Более интересная версия у журналистов «Важных историй». Им независимые друг от друга источники в ФСБ рассказали, что Иванов может пойти по делу о госизмене, просто пока для публики подают более легкую версию со взяткой. Именно доказательства госизмены якобы убедили Путина дать добро на арест замминистра.
Постоянные визиты высокого чиновника, причастного к оборонному ведомству, на ненавистный Запад, где он с размахом проводил время, и любовь его супруги к роскошной жизни, безусловно, давали многочисленные возможности для вербовки. У жены Иванова, как и ее детей, израильское гражданство, и живут они – сын в Британии, дочь – во Франции. Украинский след, как нынче модно, не прослеживается, но тут можно что-нибудь придумать.
После ареста Тимура Иванова наверняка встревожились многие другие «неприкасаемые» в путинской вертикали. Такие времена: не знаешь, когда за тобой придут.