Леонид Швец, автор haqqin.az 15:05

Уголовное дело в отношении заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова – самое громкое политическое потрясение для России со времен пригожинского бунта. Недаром этой новости уделяется столько внимания в российских СМИ, а в соцсетях будто прочих событий и не существует. Автор haqqin.az Юлия Медведева создала блестящий портрет этого «героя», добавить к которому можно лишь несколько деталей. Первая деталь может быть любопытна читателям, но вообще ничего, разумеется, не объясняет: Тимур Иванов для Кавказа человек не совсем чужой, его мать – лезгинка из Курахского района Дагестана. В Каспийске на берегу моря у него находится один из особняков, там в рамках расследования также прошли обыски. По должности Иванов курировал строительство целого ряда объектов в Дагестане.

Второе обстоятельство поважнее и поинтереснее. Безусловно, о том, что Тимур Вадимович воруют-с в сказочных масштабах, наверху все знали и благосклонно его услугами пользовались. В России начальству воровать не грех, опасно воровать тем, кому не положено, а Иванову было положено. О шикарном образе жизни замминистра и его семейства Фонд по борьбе с коррупцией в декабре 2022 года даже сделал свой фирменный фильм, из которого можно было узнать, что как минимум с 2010 года чета Ивановых отдыхает каждое лето на Лазурном берегу, снимая там виллу и яхту, а дни рождения отмечает в своем особняке на Рублевке вместе с Дмитрием Песковым и его женой под пение Георгия Лепса. Прихоти супруги, ее наряды и драгоценности оплачивают компании – подрядчики Министерства обороны. Обо всем этом соратники тогда еще живого Алексея Навального рассказали на весь мир и наглядно показали, как они умеют отлично делать. Никто теперь не мог сказать, что знать не знал о том, что Тимур Иванов вытворяет. Но с давних пор в России повелось, что реагировать на коррупционные разоблачения – себя не уважать. Посмеивались даже, что наличие такого расследования становится едва ли не охранной грамотой для чиновника. А оппозиционеры упрекали ФБК за обидный фильм о заместителе министра обороны: дескать, коррупция подрывает потенциал российской армии, что мешает ей воевать, потому не надо факты воровства обнародовать, пусть воруют больше.