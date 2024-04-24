Россия об угрозе Запада на Кавказе

Внедрение стран Запада в Южный Кавказ под мнимыми миротворческими лозунгами грозит обернуться дестабилизацией и нарушить мирное сосуществование в регионе. Об этом заявила на брифинге директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

"Мы неоднократно говорили о том, что идет намеренное внедрение стран коллективного Запада, отдельных государств Запада в этот регион отнюдь не с миротворческими целями, а для того, чтобы заниматься дестабилизацией ситуации, чтобы заниматься, в том числе сбором информации абсолютно понятно какой направленности против государств, чтобы отслеживать там обстановку опять же не с точки зрения какого-то миротворческого мониторинга, а просто для извлечения экономической и другой выгоды, но главное даже не столько выгоды для себя, сколько для дестабилизации ситуации на всех направлениях в регионе", - отметила дипломат.

Официальный представитель дипведомства выразила уверенность в том, что упомянутые тенденции, "безусловно, нарушают баланс сил в регионе и, самое главное, буквально вредят мирному урегулированию и мирному сосуществованию, которое должно было наладиться на основе соответствующих договоренностей и открывало бы возможности для роста экономики, для использования логистики в целях развития экономического потенциала, который направлен на благополучие народов всех стран этого региона".

Захарова обратила внимание на многочисленные примеры того, как "в очень многих регионах мира точно так же, куда заползал Запад с такими же целями, все заканчивалось плачевно: провоцировались новые конфликты, активировались старые конфликты, стравливались люди".

"Других примеров за последние десятилетия просто, к сожалению, нет. Ну, вот нет примеров того, чтобы под лозунгами о некоем миротворчестве где-то появились западники и там жизнь бы наладилась", - констатировала она.