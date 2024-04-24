И Литва обещает помочь Киеву вернуть мужчин
Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас признал, что нужно найти решение, как помочь Киеву вернуть из страны украинцев призывного возраста. Его слова приводит Delfi.
Касчюнас подчеркнул, что специально их никто увозить в Украину не будет. По его словам, нужно придумать ограничения, чтобы украинские граждане сами уехали.
«Однако можно ограничить этих лиц в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах — это варианты, какие я слышу и от польской стороны», — отметил он.
Ранее министр обороны и вице-премьер-министр Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста.