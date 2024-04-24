FETÖ живее всех живых горячая тема
Не прошло и недели с сообщения о том, что в ходе спецоперации в 14 провинциях Турции арестованы 60 лиц, подозреваемых в причастности к организации FETÖ, как пришли новости из Стамбула о вскрытии еще одной ячейки этой организации.
Входящие в нее люди, как сообщают турецкие источники, обвиняются в том, что подделывали результаты государственных тестов, KPSS, чтобы продвинуть своих сторонников в военные академии и на административные должности. Еще один эпизод борьбы с ячейками террористической организации Гюлена. Только в 2024 году полиция задержала сотни подозреваемых в причастности к FETÖ по всей стране – а она все не кончается.
Причина очевидна – высочайший уровень конспирации, структура автономных ячеек и разветвленная сетевая структура за пределами Турции. В сентябре 2022 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил по этому поводу: «Они убегают в Грецию, они убегают в Европу. Они всегда бежали туда. Они живут в Германии, Франции, Нидерландах, Дании, Англии и Америке». И, естественно, не сидят сложа руки, не смирились с поражением и жаждут реванша.
В Турции они «залегли на дно», а вот на Западе чувствуют себя в относительной безопасности. По данным за 2018 год, только в Германии укрываются более 14 тысяч сторонников FETÖ. Что ни говори, а это внушительная сила, которая только ждет сигнала, чтобы нанести удар по Эрдогану.
Запад держит их в резерве и не собирается списывать со счетов, поскольку это серьезный антитурецкий актив. К тому же обладающий разветвленными связями и немалыми возможностями в самой Турции. Да и их способность выживать в условиях, когда по всей стране на них ведется постоянная охота, производит впечатление.
Во многом это происходит благодаря интенсивной финансовой подпитке от зарубежных филиалов FETÖ, которые продолжают исправно работать. Эта часть «империи Гюлена» осталась практически нетронутой либо быстро приспособившейся к изменившимся обстоятельствам.
Так, бывший сотрудник этой террористической организации показал на допросах, что они собирали на Западе деньги с ничего не подозревающих доноров для Африки. А затем отправляли ничего не подозревающим донорам фальшивые фотографии своей деятельности по оказанию помощи бедным африканцам.
Одна из схем была удивительно примитивна: некая благотворительная организация собирает деньги для строительства колодцев в африканских деревнях. Заявляя, что один колодец стоит 4 000 тыс. евро. Но на деле через компании, с которыми она работает, строит их в два раза дешевле. Остаток идет в бюджет FETÖ. И таких схем сотни, а подставных фирм и фондов, которые по ним работают, как бы и не тысячи. И работают они от Африки до Украины, а возможно, и с более широким охватом.
Пишу «возможно», поскольку истинное состояние дел в этой сфере – тайна за семью печатями. Все знают, что финансовая империя Гюлена продолжает функционировать, но никто не в состоянии дать целостную картину ее деятельности.
В этих условиях наивно считать, что борьба с FETÖ может быть в ближайшее время закончена. Да и она складывать оружие не собирается. А, собственно, с чего ей его складывать. Благожелательная поддержка со стороны ряда западных стран продолжается, финансовые схемы, эта система кровоснабжения организации, пока функционируют исправно. А значит, на место арестованных в Турции членов FETÖ придут новые.