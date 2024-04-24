Айдын Керимов, автор haqqin.az 15:37

Не прошло и недели с сообщения о том, что в ходе спецоперации в 14 провинциях Турции арестованы 60 лиц, подозреваемых в причастности к организации FETÖ, как пришли новости из Стамбула о вскрытии еще одной ячейки этой организации. Входящие в нее люди, как сообщают турецкие источники, обвиняются в том, что подделывали результаты государственных тестов, KPSS, чтобы продвинуть своих сторонников в военные академии и на административные должности. Еще один эпизод борьбы с ячейками террористической организации Гюлена. Только в 2024 году полиция задержала сотни подозреваемых в причастности к FETÖ по всей стране – а она все не кончается.

Причина очевидна – высочайший уровень конспирации, структура автономных ячеек и разветвленная сетевая структура за пределами Турции. В сентябре 2022 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил по этому поводу: «Они убегают в Грецию, они убегают в Европу. Они всегда бежали туда. Они живут в Германии, Франции, Нидерландах, Дании, Англии и Америке‎». И, естественно, не сидят сложа руки, не смирились с поражением и жаждут реванша. В Турции они «залегли на дно», а вот на Западе чувствуют себя в относительной безопасности. По данным за 2018 год, только в Германии укрываются более 14 тысяч сторонников FETÖ. Что ни говори, а это внушительная сила, которая только ждет сигнала, чтобы нанести удар по Эрдогану. Запад держит их в резерве и не собирается списывать со счетов, поскольку это серьезный антитурецкий актив. К тому же обладающий разветвленными связями и немалыми возможностями в самой Турции. Да и их способность выживать в условиях, когда по всей стране на них ведется постоянная охота, производит впечатление. Во многом это происходит благодаря интенсивной финансовой подпитке от зарубежных филиалов FETÖ, которые продолжают исправно работать. Эта часть «империи Гюлена» осталась практически нетронутой либо быстро приспособившейся к изменившимся обстоятельствам.