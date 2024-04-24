Орбан: Либерализм должен быть разрушен!

Мировой порядок, основанный на либеральной идеологии, «потерпел крах и должен быть разрушен», а ему на смену должна прийти «система международных отношений на основе государственного суверенитета и национальных интересов». Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на открытии в Будапеште международной Конференции консервативных политических действий.

Он заявил, что в последние годы на Западе была установлена «либеральная гегемония, которая сделала мир хуже». «Этот мировой порядок породил лидеров, которые не справляются с поставленной задачей, которые делают ошибку за ошибкой», - сказал премьер.

По его словам, эти лидеры «развязали войну там, где мог быть мир», принесли «хаос» в международную политику и безопасность. Либеральная идеология «в ее нынешнем виде потерпела крах», заявил Орбан.

«Приверженцы этого старого мира все еще сидят в Брюсселе, и, хотя в мои обязанности не входит вмешиваться в американскую политику, боюсь, что они также сидят в Вашингтоне», - добавил он.