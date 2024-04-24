Новое предложение Египта по возвращению заложников

Египет предложил заморозить вторжение в Рафах в обмен на начало переговоров. Об этом сообщает Al-Arabi со ссылкой на источники.

По их словам, Каир обсуждает с главами «Моссада» и ШАБАК вопрос преодоления разногласий в переговорах по заложникам в обмен на заморозку деятельности в Рафахе.

Источники также сообщили, что представители Израиля ответят на предложение после того, как обсудят его с военным кабинетом. По их словам, Каир подготовил новое предложение о продлении сделки по заложникам на основе парижских переговоров.