Китай возмущен планами США

Китай примет решительные контрмеры в ответ на размещение США ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что "серьезно подрывает региональный мир и стабильность", заявил на брифинге в четверг официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь.

Ранее представитель Тихоокеанского командования американской армии заявил, что США нацелены до конца текущего года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса.

"Соответствующие действия США серьезно угрожают безопасности стран региона и серьезно подрывают региональный мир и стабильность, Китай непременно примет решительные контрмеры",- заявил У Цянь.