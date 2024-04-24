Российские войска значительно продвинулись в Красногоровке Донецкой области, сообщает военный паблик Deep State.

Они заняли часть южных районов города к западу от Донецка. Судя по карте, бои идут уже в непосредственной близости от крупнейшего предприятия Красногоровки - огнеупорного завода.

«Бои в Красногоровке носят крайне жесткий характер, а противник подтянул свою артиллерию почти до самого города», - оценил ситуацию украинский военный эксперт Константин Машовец. В утренней сводке Генштаба Красногоровка упомянута как место, где ВСУ сдерживают попытки РФ атаковать и прорвать оборону.

В то же время «военкор» Александр Сладков сообщает о захвате огнеупорного завода.