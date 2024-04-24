Европарламент признал Путина нелегитимным

Европарламент отказался признавать результаты президентских выборов в РФ и призвал страны-члены ЕС ограничить отношения с Путиным.

В тексте говорится, что выборы в РФ – это «фарс», а при упоминании о Путине намеренно не используется термин «президент».

«Во время этих так называемых выборов не было ни альтернативных кандидатов, ни свободных СМИ, ни независимых наблюдателей, ни политических свобод. Соответственно, так называемые выборы нелегитимны и недемократичны», – говорится в резолюции.

Европарламент призвал страны-члены ЕС «предоставить гуманитарные визы и другую поддержку несогласным россиянам».

«За» проголосовали 493 из 522 евродепутатов.