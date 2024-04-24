Азербайджан и Венгрия определили годовой план работы по расширению и развитию сотрудничества, которые носят во всех сферах стратегический характер. Как передает haqqin.az, об этом сказал на посвященном итогам прошедшего 10-го заседания азербайджано-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на совместном брифинге с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.

Бабаев отметил, что Венгрия была рядом с Азербайджаном как до освобождения от оккупации азербайджанских земель, так и после их освобождения.

«Сегодня азербайджанский газ экспортируется в Венгрию, а венгерские компании активно работают в эксплуатации азербайджанских нефтегазовых месторождений. На предстоящем азербайджано-венгерском бизнес-форуме примут участие с обеих сторон более 80 представителей из 60 компаний. На этой встрече будут обсуждены перспективы расширения сотрудничества в сферах зеленой энергетики, сельского хозяйства, транспорта и пр.

Сегодня ведущей зарубежной авиакомпанией по пассажирским перевозкам в Азербайджане является венгерская WizzAir. Нет такой сферы взаимодействия с Венгрией, где не было бы активной динамики развития. В инвестиционном портфеле у нас 7 крупных проектов.

В Свободной экономической зоне Алят начнет работу венгерское алюминиево-консервное предприятие по всему циклу производства энергетических напитков, которые будут реализовываться на внутреннем рынке и на экспорт. Проводится оценка проекта совместного производства в Азербайджане автобусов, лекарств и т.д. Важное внимание уделяется реализации проекта «зеленого энергетического коридора»: Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния. Азербайджан готовится экспортировать зеленую энергетику в Евросоюз. Расширение взаимодействия охватывает сферу культуры, образования, экологии», – отметил Бабаев.

В свою очередь, Петер Сийярто сказал, что время продемонстрировало, насколько правильным было решение правительства в Будапеште строить стратегические отношения с Баку.

«Я хорошо помню, как в 2010 году нас многие критиковали за эти отношения с Азербайджаном. Но теперь те, кто нас критиковал, мечтают сфотографироваться с президентом Ильхамом Алиевым», – сказал он.

По его мнению, сотрудничество в сфере энергетики с Азербайджаном и другими тюркскими странами позволило Будапешту диверсифицировать источники импорта энергоресурсов и обеспечить свою энергетическую безопасность.

«Впервые в своей истории Венгрия начала импорт азербайджанского газа. Наша нефтяная компания MOL GROUP уже получила 1,5 млн кубометров азербайджанского газа, и эти поставки будут расти. Венгерская компания является пайщиком в проекте нефтедобычи в азербайджанском секторе Каспия», – сказал он.

Сийярто заявил, что всемирно известные венгерские фармацевтические компании «Гедеон Рихтер» и «ЭГИС» намерены наладить в Азербайджане выпуск медицинских препаратов 90 наименований.

Он отметил, что Венгрия приветствует достижение согласия по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.

«Мы готовы всемерно содействовать установлению мира и доверия в регионе. В этом контексте готовы оказать помощь в очищении от мин карабахского региона. Венгерские компании будут восстанавливать село Солтанлы Джебраильского района. Скоро там начнутся работы по строительству школы и других общественных объектов», – сказал Сийярто.