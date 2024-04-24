Азер Аскеров на празднике дзюдо в Загребе ФОТО
Сегодня в Загребе стартовал чемпионат Европы по дзюдо с участием азербайджанских спортсменов. Наряду со взрослыми соревнованиями в столице Хорватии состоялось открытие детского лагеря EJU (Европейский союз дзюдо), который продлится три дня.
В Загреб на праздник дзюдо приехали более 1100 детей из 30 стран. Среди участников детского лагеря есть и юные азербайджанские дзюдоисты, представляющие Judo Club 2012. В Хорватию отправился и основатель Judo Club 2012, чемпион мира и Европы среди ветеранов, президент Ассоциации дзюдоистов-ветеранов Азербайджана Азер Аскеров. Он полетел в Загреб по приглашению президента EJU Ласло Тота.
Среди гостей лагеря и прославленный азербайджанский дзюдоист Рустам Оруджев, уже завершивший свою карьеру.
Каждый день будет разделен на две части: утреннюю сессию по дзюдо и дневную сессию, наполненную несколькими мероприятиями, такими как мастер-класс по Fair Play и творческие проекты «Сделай сам». Дети также пройдут показательные учения со спасательными службами, чтобы научиться реагировать в чрезвычайных ситуациях, таких как наводнение, землетрясение и пожар.