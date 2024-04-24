Отдел спорта 16:44

Сегодня в Загребе стартовал чемпионат Европы по дзюдо с участием азербайджанских спортсменов. Наряду со взрослыми соревнованиями в столице Хорватии состоялось открытие детского лагеря EJU (Европейский союз дзюдо), который продлится три дня.

В Загреб на праздник дзюдо приехали более 1100 детей из 30 стран. Среди участников детского лагеря есть и юные азербайджанские дзюдоисты, представляющие Judo Club 2012. В Хорватию отправился и основатель Judo Club 2012, чемпион мира и Европы среди ветеранов, президент Ассоциации дзюдоистов-ветеранов Азербайджана Азер Аскеров. Он полетел в Загреб по приглашению президента EJU Ласло Тота.

Среди гостей лагеря и прославленный азербайджанский дзюдоист Рустам Оруджев, уже завершивший свою карьеру.