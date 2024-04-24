Страшный ответ России США на конфискацию активов

Россия рассматривает вариант понижения статуса дипотношений с США в случае практических мер по конфискации ее активов. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Безусловно, и никаких сомнений не может быть в том, что мы в этом вопросе весьма последовательны. Но в зависимости от того, как пойдет дискуссия в кругу наших противников, дальше характер ответных мер будет определяться», — заявил он.

По словам Рябкова, администрация США считает необходимым продолжить обсуждение в формате G7 «со своими так называемыми единомышленниками, а фактически со своими подчиненными», как действовать с российскими суверенными активами, причем не замороженными на территории США, а замороженными в ЕС.

«Понижение уровня дипотношений – это одна из опций, безусловно. Про вопросы нашего финансово-экономического реагирования, материального реагирования на этот шаг, от которого мы по-прежнему предостерегаем оппонентов, многие высокопоставленные представители в нашем правительстве уже высказывались. Это не то что «или-или». Мы сейчас изучаем оптимальную форму реакции, где среди контрмер присутствуют и действия по активам наших западных оппонентов и где присутствуют дипломатические меры реагирования», – отметил Рябков.

Он добавил, что «одно другого не замещает, не отменяет, но просто пока нет никаких решений, потому что нет решений и с той стороны».