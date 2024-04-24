Индия о поставках оружия Армении

Армения приобрела у Индии 15 ЗРК "Акаш" на общую сумму 600 млн долларов. Об этом сообщает индийское агентство ANI.

"У нас очень хорошие отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией, помимо этого, мы также проводим политику по продвижению оборонного экспорта", - заявил на брифинге официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, комментируя вопрос поставок Индией вооружения Армении.