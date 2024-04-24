Закон об «иноагентах» может закрыть грузинам окно в Европу

Европейский парламент 425 голосами против 25 принял резолюцию «О попытках восстановить закон об иностранных агентах в Грузии и ограничениях для гражданского общества».

По мнению Европарламента, переговоры о вступлении Грузии в ЕС не следует начинать до тех пор, пока «закон об иноагентах» является «частью правового порядка Грузии».

Европейский парламент призывает Европейскую комиссию подготовить промежуточную оценку реализации Грузией девяти шагов.

Кроме того, депутаты Европарламента поддержали поправки к проекту совместной резолюции, которые предусматривают санкции в отношении Бидзины Иванишвили и возможный пересмотр безвизового режима со странами ЕС.

В резолюции говорится, что инициированный законопроект нарушает два из 9 шагов, прописанных в условиях Еврокомиссии, где Грузию призывают обеспечить возможность гражданского общества действовать свободно (шаг 9) и бороться с дезинформацией против ЕС и его ценностей (шаг 1).

По мнению депутатов Европарламента, легитимная цель обеспечения прозрачности неправительственных организаций, получающих иностранное финансирование, не может оправдывать меры, ограничивающие их деятельность, особенно в сфере демократии, верховенства закона и прав человека.