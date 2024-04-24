Пытавшемуся инсценировать свою смерть Ганиеву вынесли приговор

Состоялся судебный процесс по делу 43-летнего экс-директора компании Kaspian İnşaat MB Рафата Ганиева, который пытался инсценировать свою смерть.

Как сообщает haqqin.az, суд приговорил Ганиева к 8 годам лишения свободы.

Отмечается, что в связи с пожаром 25 ноября 2021 года в автомобиле марки KIA, принадлежащем гражданину Рафату Ганиеву, и обнаружением, предположительно, полностью обгоревшего трупа владельца транспортного средства были проведены оперативные и следственные мероприятия.

В ходе расследования было установлено, что проходящий подозреваемым по делу о мошенничестве при продаже квартир директор строительной компании Kaspian İnşaat MB Р.Ганиев умышленно поджег свой автомобиль, предварительно бросив в него кости неизвестного происхождения, чтобы инсценировать свою смерть.

Ганиев был задержан в Ясамальском районе Баку.